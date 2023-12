Lazio-Cagliari, Sarri e gli infortunati: il punto della situazione

FORMELLO - Scelte obbligate o quasi, la Lazio si prepara alla sfida con il Cagliari con una doppia rifinitura. Mattina e pomeriggio per tenere alta la concentrazione in vista del match con i sardi all’Olimpico di sabato alle 18. Patric e Gila, con Romangoli e Casale out, giocheranno la terza sfida di fila. Opzioni dimezzate dietro con Lazzari e Marusic che agiranno sulle fasce. Occhio comunque alle sorprese, scalpitano anche Pellegrini e Hysaj. Sarri riflette, martedì si torna in campo con l’esordio (ottavi di finale) in Coppa Italia contro il Genoa.

Le idee di Sarri per centrocampo e attacco

Guendouzi e Luis Alberto favoriti come mezzali. Il dubbio è tutto in regia tra Cataldi, Vecino (squalificato in Champions)) e Rovella (con il Celtic ha giocato grazie alle infiltrazioni, non è al meglio). Il tecnico ci pensa. In attacco Immobile al centro, Isaksen viaggia verso la conferma dopo le ultime uscite brillanti. Sfida per una maglia tra Felipe Anderson e Pedro, con il primo leggermente favorito. Zaccagni indisponibile per il dolore all’anca sinistra.