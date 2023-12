Incidente Immobile, l'avvocato: "Il risarcimento andrà in beneficenza"

ROMA - L'incidente di Ciro Immobile, accaduto lo scorso 16 aprile a Roma in piazza delle Cinque Giornate, all'altezza del ponte Matteotti, è ormai un ricordo lontano. E l'avvocato del bomber della Lazio, Erdis Doraci, spiega con un comunicato pubblicato attraverso i social: "Il 16 aprile Ciro con, a bordo le due figlie piccole, rimaneva coinvolto in un incidente contro un tram, dove viaggiavano l'autista ed altri passeggeri. Fortunatamente, a parte le due bambine, nessuno riportava danni che rendevano necessario il ricovero. In considerazione dell'imminente visita del medico legale sulle due figlie minori, ho appreso dal mio assistito che insieme alla moglie hanno intenzione di devolvere in beneficenza la somma che riceveranno come risarcimento. Il loro risarcimento spetta a prescindere dalle responsabilità delle parti in quanto traspertate".