Lazio, Pedro: “I tre punti unica cosa positiva. C’è un problema…”

ROMA - Decisivo, ancora una volta. Con un gol di Pedro la Lazio batte il Cagliari e rivede la Champions che dista ora 4 punti. Il campione spagnolo, arrivato alla terza rete stagionale (due in Champions), nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn commentanto il match e non solo: "Non è stata una delle nostre migliori partite, c’è qualcosa che dobbiamo migliorare sulla mentalità e tornare il prima possibile a fare bene. Alla fine abbiamo preso i tre punti, l’unica cosa buona di oggi. Ranzato (il preparatore atletico, ndr) mi ha detto tutta la settimana che facevo gol. Io gli ho detto che sarei andato da lui se avessi segnato. È una dedica speciale. Dal campo si vede che rallentiamo. Ci manca qualcosa in tutto, dobbiamo andare avanti e migliorare. Oggi era importante prendere i tre punti, dobbiamo fare tutti passi in avanti".