Sarri, rivivi la diretta: "Derby più importanti delle vittorie in Champions"

"I tanti lanci lunghi? Effetto terreno Olimpico. Io gli dico sempre di giocare dalle rimesse dal fondo. Poi a volte i ragazzi rientrano e mi dicono che è ingiocabile. L'anno scorso il terreno era buono in questo periodo. Castellanos soffre il fatto di non segnare. Ci ho parlato ieri, mi ha detto che non sta facendo gol e questo è il motivo di un suo ingresso in campo nervoso. Gli infortuni? Isaksen è uscito per un risentimento. Patric indurimento al polpaccio. La prima impressione dei medici è che non siano lesioni, dovrebbero essere recuperabili velocemente. Gli altri sono in recupero: Zaccagni ha fatto parte dell'allenamento con noi stamattina . Dovrebbe essere recuperabile per uno spezzone di patrita. Casale domani dovrebbe essere in gruppo, Romagnoli no. Luis Alberto gli esami hanno escluso lesioni".

23:55

Sarri e l'importanza del derby

"Qui alla Lazio le panchine che ricordi sono quando vinci i derby, è più importante delle vittorie e delle partite in Champions. Rovella? Può crescere molto, va troppo spesso a prendere la palla e spesso è costretto a giocarla dietro e in orizzontale. Deve verticalizzare di più, deve imparare ad aprirsi. Il problema del palleggio con il Cagliari è la poca verticalizzazione".

23:52

La conferenza di Sarri: le parole

"Abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la partita. Buona partita a livello tattico, come era stata con il Caglairi. Stasera circolazione palla più veloce, quindi partita più viva rispetto a Cagliari. Siamo stati più brillanti a livello di palleggio. Aspetto positivo è la solidità ritrovata, l'aspetto negativo è che non chiudi le partite. La linea si sta muovendo bene, mi sembra ben supportata da un centrocampo che è cresciuto molto a livello di interdizioni. Squadra in netta crescita. Dobbiamo ritrovare la fase offensiva che ci sta mancando. La percentuale fra la realizzazione e l'occasione non è più quella dello scorso anno".

23:45

Felipe Anderson non va, Sarri la pensa così

"Penso che costante non lo sia mai stato. L’anno scorso ha avuto un lungo periodo positivo. Lui è croce e delizia, ora siamo nel periodo della croce. Le prestazioni colpa del contratto in scadenza? Lui è un ragazzo estremamente sensibile, ma non credo lo sia in questi aspetti materiali. Non lo so, conoscendolo direi di no”.

23:40

Sarri e la difesa ritrovata

"Dietro sulla linea difensiva siamo stati bravi viste anche le assenze. Abbiamo finito la gara con Marusic come difensore centrale per la prima volta in tre anni. Dell’atteggiamento della difesa sono molto contento ma anche di quello della squadra".

23:37

La questione Vecino, parla Sarri

“Non c’è nulla da chiarire, è una situazione di spogliatoio nemmeno tanto clamorosa. La società ha deciso così in accordo con me di tenerlo fuori, vedremo cosa succederà, ne riparleremo tra qualche giorno". Qui i dettagli del caso Vecino.

23:35

Sarri fa gli applausi a Guendouzi

"Guendouzi è un ragazzo di grande energia, di personalità, gli piacciono le sfide. Sta bene e fa qualità e quantità. Già in Premier mi aveva impressionato per l’energia mostrata”.

23:34

Le prime parole di Sarri

“La squadra ha fatto una buona partita con il Cagliari, e non era facile. Ho rivisto il match, la penso così. Sono 3 anni che sono a Roma e la Lazio è ogni volta in crisi. Nell’ultima settimana abbiamo vinto 3 partite. C’è la responsabilità di non chiudere la partita, questo sì".

23:15

Le parole di Pellegrini

Ottima partita di Luca Pellegrini, autore dell'assist per Guendouzi. A Mediaset ha lanciato messaggi a Maurizio Sarri. Qui tutte le sue parole.

22:55

Lazio, tra poco le parole di Sarri dopo la sfida con il Genoa

A breve le interviste e la conferenza stampa di Maurizio Sarri. La Lazio batte il Genoa 1-0 con il gol di Guendouzi e centra la terza vittoria di fila in una settimana. Ora i quarti di Coppa Italia.

Roma - Stadio Olimpico