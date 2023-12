La Lazio secondo Matteo. Con questo Guendouzi si vola

La Lazio è entrata nei quarti di finale di Coppa Italia dove giocherà il derby con la Roma se il 3 gennaio i giallorossi avranno eliminato la Cremonese. Sarri battendo il Genoa ha tagliato il secondo traguardo stagionale, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League che assicurerà al club di Lotito un introito oscillante fra i 50 e i 55 milioni di euro, market pool escluso. In attesa delle finali di Supercoppa in programma in Arabia Saudita dal 21 al 25 gennaio con Napoli, Inter e Fiorentina. Tutto questo per dire quanto positivo sia il bilancio dei biancocelesti in questo inizio dicembre, considerata la falsa partenza in campionato alla quale la Lazio sta rimediando, essendo attualmente a soli 4 punti dalla zona Champions League. Il gol grazie al quale Matteo Guendouzi ha trafitto il Genoa, è stato il premio meritato per il vicecampione del mondo, che ha rotto il ghiaccio in maglia biancoceleste, è risultato il migliore in campo ed è diventato un prezioso punto di riferimento del centrocampo laziale.