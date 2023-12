Lazio, l’emergenza si allarga: il punto sugli infortunati

FORMELLO - Quarti di finale di Coppa Italia centrat i con la vittoria per 1-0 con il Genoa , ma la serata dell’Olimpico nasconde qualche amarezza. Out Isaksen e Patric: il primo per un risentimento muscolare, il secondo per un indurimento al polpaccio. Problemi non gravi, ma che si sommano con le assenze di Romagnoli, Casale, Zaccagni, Luis Alberto e Vecino (fuori per motivi disciplinari).

Il punto degli infortunati e le parole di Sarri

“Zaccagni ha fatto parte dell'allenamento in gruppo, potrebbe essere recuperabile anche solamente per uno spezzone di gara. Casale tornerà in gruppo oggi, si spera di recuperare anche Luis Alberto. Non recupera Romagnoli. E poi bisognerà vedere come sono usciti Isaksen e Patric". Così Sarri nel post partita con il Genoa. E poi il dottor Rodia: “Per Luis Alberto non ci sono particolari novità, per quanto riguarda Isaksen i controlli chiariranno l’entità dell’infortunio”. Romagnoli è quello che preoccupa di più: ai box per una distrazione muscolare al polpaccio dopo il derby, giovedì si sottoporrà a un nuovo controllo. Punta il big match con l’Inter del 17 dicembre.