Lazio, che emergenza in difesa: Sarri pronto con il piano B

FORMELLO - Stop Patric, altra assenza pesante in difesa. Contro il Verona la Lazio è in piena emergenza. L’indurimento al polpaccio costringe lo spagnolo a doversi fermare per 4-5 giorni. Nessuna lesione, ma serve riposo. Il suo forfait si aggiunge a quello di Romagnoli (proverà a rientrare per il 17 dicembre, sfida all’Inter). Casale è appena rientrato, andrà in panchina, meglio non rischiarlo (non gioca dal 25 ottobre per un ko muscolare). Così Sarri è pronto a mettere Marusic al centro con Gila. Il montenegrino ha fatto già il centrale in una difesa a 3. Nell’ultima partita ci ha giocato una manciata di minuti. Terzino a sinistra potrebbe giocarci Hysaj con Lazzari a destra. Il tecnico ha spiegato che l’ex Spal e Pellegrini in campo insieme non possono stare. Squadra troppo sbilanciata. A Verona con la difesa in emergenza si va comunque a caccia di punti importanti.