Lazio, i numeri dentro la crisi: ecco cosa non funziona

ROMA - I numeri fotografano la crisi della Lazio . Matematica applicata al calcio, così si spiegano i 21 punti in 15 partite in campionato. Solo nel 2015-2016 la squadra aveva fatto peggio (19 punti). Le occasioni per finire bene l’anno ci sono, ma serve una reazione di squadra. Il Sarrismo, in questa stagione, non si è mai visto . Una filosofia costruita sull’attacco si blocca quando il tridente non funziona.

I numeri dell’attacco della Lazio: che fatica segnare

Sono appena 16 le reti in Serie A, poche per ambire a posti d’onore in classifica. Le altre big: Inter 37 gol fatti, Juve 23, Milan 18, Roma 17, Bologna 18, Napoli 26, Fiorentina e Atalanta 24. Tutte fanno meglio della Lazio, che mai come quest’anno sta segnando con il contagocce. I 16 gol con 171 tiri sono pochi. Immobile è il bomber con 7 gol (in 20 presenze). Pedro, Luis Alberto, Vecino e Zaccagni a quota 3. Zaccagni 2, Felipe Anderson 1. Una rete per Provedel, Kamada, Castellanos e Guendouzi. Faticano le punte, ma pure i centrocampisti. Serve una cura per tornare a brillare.