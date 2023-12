Lazio, la rifinitura pre Atletico Madrid: Patric fermo, ballottaggio in attacco

FORMELLO - Rifinitura con tanti dubbi in casa Lazio prima della partenza per Madrid. Domani sera c’è in palio il primo posto del girone contro l’Atletico del Cholo. Patric di nuovo fermo: dopo i guai muscolari è la febbre a metterlo ko. Niente allenamento mattutino e niente Champions. Al centro Sarri schiererà Casale-Gila con Romagnoli che ne avrà ancora per un po’. Dubbi sulle fasce: potrebbe essere risparmiato Lazzari (Sarri pensa pure al match contro l’Inter di domenica), dentro uno tra Marusic e Hysaj con Pellegrini a sinistra.