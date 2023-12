Il giornalista chiede la formazione, la risposta di Sarri prima dell'Atletico è esilarante

MADRID - Quando c’è da scherzare Maurizio Sarri non si tira mai indietro. E così esce tutto l’animo toscano nei primi minuti della conferenza stampa pre Atletico Madrid-Lazio. Un giornalista gli chiede qualche dettaglio sulla formazione, su chi giocherà domani. La risposta del tecnico non si fa attendere: “Non ho ancora deciso la formazione, sennò domani che ca**o faccio tutto il giorno fino alle 21?”. Poi continua in maniera più seria: “L'unico sicuro è Gila, poi vediamo. Lì in difesa non abbiamo altre scelte". Sarri è un allenatore che non rivela mai informazioni su chi giocherà l’indomani. Nemmeno i giocatori lo sanno, tutti sul filo e pronti a scendere in campo. Sarà così anche prima dell’importante sfida con l’Atletico Madrid che vale il primo posto del girone.