Lazio, arriva la scelta di Sarri su Immobile per l'Atletico Madrid

INVIATO A MADRID - L’altalena I mmobile-Castellanos -Castellanos-Immobile non aiuta nessuno, li carica e li scarica. A forza di giocare e non giocare a tutti e due è venuto il mal di gol e di campo. Sarri è lieto di annunciare anche per oggi il ballottaggio Ciro-Taty: «Decido domani (oggi) altrimenti che faccio fi no alle 21?». Stando all’alternanza, dovrebbe toccare di nuovo all’argentino. Il tempo perduto, quello ritrovato. A entrambi è toccato salire e scendere dalla ribalta. Prima è salito Castellanos, poi Immobile. Ogni rinascita ha bisogno della partita giusta per compiersi. Il Taty spera sia quella con l’Atletico per quanto proibitiva. Intanto dev’essere accessibile, nel senso che la giochi.

Il peso

La coincidenza può agevolarlo. Castellanos torna in Spagna, è stato protagonista l’anno scorso con il Girona (oggi miracolosamente primo nella Liga). Tredici gol in trentacinque presenze, era stato il suo score. Non era riuscito a colpire l’Atletico tra andata e ritorno. Sono nella storia i quattro colpi rifilati al Real Madrid il 25 aprile scorso (l’ultimo a farcela, nel dicembre 1947, era stato il basco Esteban Echeverría Olabarrieta dell’Oviedo). Non è stata solo gloria. Poche settimane prima, a Barcellona, Castellanos s’era divorato un’occasionissima davanti a Ter Stegen. Il compagno Tsygankov era tutto solo, l’argentino non lo servì. Lasciò il Camp Nou in lacrime, il Girona avrebbe potuto sbancarlo per la prima volta, finì 0-0. Taty passò anche lì come “sciagurato Egidio”, lo contestarono così fortemente che fu costretto a chiudere i profili social. Questo per dire che Castellanos sa cos’è la paura, la disperazione, la rivincita. Ha sempre reagito. Nella Lazio, il ruolo di vice Ciro, implica molti limiti, molte responsabilità. Ci tiene il Taty a far vedere cosa può fare. Il gol all’Atalanta sembrava averlo lanciato in orbita, è rimasto l’unico.

Lazio-Atletico Madrid, le mosse di Sarri

Sarri non ha dato certezze né a Castellanos né a Ciro. Deciderà oggi. In cuor suo l’avrà già fatto. Castellanos, se toccherà a lui, avrà il compito di stare al volante di una Lazio che tenterà l’assalto al primo posto senza farsi troppi pensieri. Il Cìvitas Metropolitano è una conca, ospiterà sessantacinquemila spettatori, 3.431 laziali. A vederlo fa paura. Il rebus Castellanos-Immobile è angoscioso per entrambi, non sono dameno (per chi deve decifrare le mosse di Sarri) gli altri ballottaggi. All’andata segnò Provedel all’Atletico, la partita di oggi riparte dal fermoimmagine della sua sagoma. A proteggerlo ci saranno Casale e Gila, alla seconda in coppia dopo Verona. Patric (febbre) non è partito. Marusic ha recuperato dal colpo all’occhio, è stato provato a destra. Sui terzini c’è l’incognita Lazzari, con lui in campo non avrebbe speranze Pellegrini (titolare all’andata). Vecino è annunciato al rientro, può fare il regista. Cataldi è l’altra opzione, Rovella è squalificato. Guendouzi e Luis Alberto possono essere le mezzali a meno che il francese non venga rimpiazzato da Kamada (presente in spirito). Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro si giocano due posti. I primi sembrano in pole. E Castellanos e Immobile stanno sull’altalena delle ansie.