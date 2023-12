Lazio, Felipe Anderson: "Rinnovo? Non lo so, potrei tornare al Santos"

ROMA - In casa Lazio tiene banco il rinnovo di Felipe Anderson , per ora ancora in stallo e bloccato. L'esterno brasiliano è in scadenza a giugno 2024 e l'accordo per il prolungamento ancora non c'è, accrescendo le possibilità che questa sia l'ultima stagione di Felipe in biancoceleste.

Felipe Anderson e il rinnovo con la Lazio

"A che punto è il mio rinnovo con la Lazio? Non ho deciso. Abbiamo parlato per trovare un accordo ma ancora non l'abbiamo trovato. È un momento importante per il club e la mia testa è solo sul campo. Vedremo che succederà". Così ha risposto Felipe Anderson proprio sul tema del rinnovo nell'intervista rilasciata a Tnt Sports Brasil. Futuro in patria? Al "Pipe" non dispiacerebbe: "Come tutti i tifosi sono devastato della retrocessione in B del Santos. Sapevamo che era difficile e che bisognava lottare fino alla fine. C'è tanta tristezza, ma ora bisogna stare uniti per risalire il prima possibile. Se mi piacerebbe tornare al Santos? Sicuramente. È una squadra che mi ha dato tanto. Mi piacerebbe un giorno tornare lì per dare una mano", ha concluso.