Lazio, un giorno di riposo: Sarri aspetta Patric per l’Inter

FORMELLO - Un giorno di riposo per la Lazio: obiettivo ricaricare le energie e preparare al meglio la partita contro l’Inter di domenica sera. Occhi puntati su Patric, out negli ultimi giorni per febbre. Ieri ancora ai box, condizioni da valutare nelle prossime calcolando che prima della sfida con i nerazzurri c’è un solo allenamento, quello di domani (rifinitura). Romagnoli potrebbe rientrare con l’Empoli, ultimo turno in vista del Natale. Discorso simile per Isaksen. Dietro si rivedrà la coppia Casale-Gila.