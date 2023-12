Lazio, Lotito: "Inzaghi? Gli vorrò sempre bene ma in campo..."

ROMA - "Le belle parole di Inzaghi alla Lazio? Mi hanno fatto molto piacere. Quando parlano bene del nostro club come non posso essere contento, anche se allo stesso tempo questa società a lui ha dato tanto, tantissimo. Se voglio bene a Simone? Ma certo che gli voglio bene, mi scusi, ma che domanda è?". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si prepara al big match in programma domani sera (17 dicembre, ore 20:45) all'Olimpico contro l'Inter del suo ex allenatore, sulla panchina biancoceleste dal 2016 al 2021. Intervistato da 'Notizie.com', il numero uno della Lazio elogia senza remore Simone Inzaghi che a Roma ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane: "So allo stesso tempo quanto lui sia ancora legato alla Lazio, non è che le cose si possono dimenticare così. Simone è un bravo ragazzo e io non non ho mai augurato il male a nessuno, figuriamoci a Simone che per me è stato come un figlio, poi il lavoro è un’altra cosa…".