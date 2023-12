Lazio, Immobile: "Stiamo male. La magia si ritrova così"

“Il guizzo fa la differenza. Dopo la mole di gioco che facciamo questo è un problema. Ci sono state occasione nel primo tempo, facciamo fatica a finalizzare”. Ciro Immobile a Dazn ci mette la faccia dopo Lazio-Inter. Da capitano e leader parla del momento della squadra: "Dobbiamo crescere nella condizione, nelle scelte, in concretezza e nella cattiveria. Impossibile per una squadra come noi, che ha fatto sempre tanti gol, non segnare più. Il nostro potenziale? Anche lo scorso anno abbiamo sempre avuto l'obiettivo di crescere. Siamo stati bravi non pensando a quello da fare in campo. Ora i nuovi fanno fatica, magari devono capire l'ambientamento e tutto".