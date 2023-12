Sarri scoppia a ridere in tv dopo la domanda di Marcolin: la scena è virale

La Lazio è caduta in casa sotto i colpi di Lautaro e Thuram , restando bloccata a metà classifica a quota 21 punti. Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions , i biancocelesti hanno dovuto subire i fischi dell'Olimpico per il ko contro l'Inter. Ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha analizzato il momento della sua squadra : "Rispetto all'anno scorso basta vedere il numero dei gol degli attaccanti. Il numero di palloni che giochiamo in area sono gli stessi, così come le conclusioni, ma non troviamo il gol".

Sarri, reazione inaspettata in diretta

Non solo l'analisi della partita, ma anche un particolare siparietto in diretta per Sarri. Durante la stessa intervista post-partita, l'ex calciatore Dario Marcolin in studio ha rivolto una domanda al tecnico, chiedendogli se fra i motivi di questa crisi ci sia anche il fattore delle squadre avversarie che ormai conoscono il suo gioco e possono dunque trovare delle contromosse. Inaspettata la reazione di Sarri, che si è messo a ridere in diretta.

La risposta di Sarri a Marcolin

"Scusa ma quando io sento questo mi scappa da ridere - la risposta di Sarri a Marcolin - perché lo trovo un luogo comune. Il Barcellona ha vinto 10 anni giocando sempre allo stesso modo, a Napoli in 3 anni abbiamo fatto 30 gol con la stessa azione di Insigne che rientrava e mandava in porta Callejon. Quindi se bastasse conoscere le squadre per annientarle. Noi giochiamo tanto e alla fine creiamo le stesse tre/quattro situazioni ma quest'anno facciamo fatica a trasformarle in gol".