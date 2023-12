Lazio-Bayern Monaco ottavi Champions: quando si gioca? Date andata e ritorno, dove vederla in tv

NYON (Svizzera) - Sarà Lazio-Bayern Monaco agli ottavi di Champions League. Sfida difficile per i biancocelesti di Sarri che hanno pescato la corazzata tedesca. La squadra allenata di Tuchel è oggi seconda in Bundesliga alle spalle del Bayer Leverkusen (con un match ancora da giocare).

Lazio-Bayern Monaco, quando si gioca

I dirigenti dell'Uefa definiranno il programma degli ottavi di finale nelle prossime ore: le partite di andata sono state calendarizzate per il 13-14 febbraio oppure il 20-21 febbraio, le sfide di ritorno sono in programma il 5-6 marzo oppure il 12-13 marzo 2024.

Lazio-Bayern Monaco, come vederla in tv o streaming

La Champions League andrà in onda su Sky Sport, Now Tv e Infinity+ in pay tv, Mediaset (Canale5) in chiaro e Amazon Prime Video per lo streaming di una partita a settimana.