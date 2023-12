Lazio, con l’Empoli c’è tutta la difesa: dubbio sulle fasce

ROMA - Rifinitura in mattinata, poi la partenza per Empoli. La Lazio non può sbagliare, servono punti per rimettersi in cammino in campionato. Sarri ritrova tutti i centrali. Romagnoli è al rientro, così come Patric. Completano il pacchetto Casale e Gila. Lo spagnolo nell’ultimo periodo è stato utilizzato sempre: tornerà in panchina aspettando altre occasioni. Occhi puntati su Romagnoli: ritroverà una maglia da titolare domani o il 29 dicembre contro il Frosinone. Ieri ha svolto le prove tattiche, ma ha solo tre allenamenti sulle gambe.