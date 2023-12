Lazio, i numeri contro l’Empoli: cosa dicono i precedenti

ROMA - A Empoli è iniziato il vero Maurizio Sarri. E ora il tecnico della Lazio chiede solo una cosa: vincere per conquistare tre punti fondamentali per una classifica che al momento appare deludente. I numeri: su 13 gare di Serie A in Toscana i biancocelesti hanno vinto 6 volte, l’ultima per 0-2 lo scorso giugno. Completano il dato 4 sconfitte (l’ultima per 1-0 nel 2015) e 3 pareggi (manca dall’1-1 del novembre 2006). Sono inoltre 19 i gol realizzati dai capitolini, contro i 16 dell'Empoli. I precedenti totali sono 30 (17 vittorie Lazio, 8 pareggi, 5 vittorie Empoli).