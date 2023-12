Lazio, Sarri ora è a un bivio

A casa di Mau per non sprofondare, restituire un senso al campionato e scalare la classifica, sapendo che occorreranno mesi, sacrifici e sudore per tornare in corsa. Altro che gioco. Al Castellani, dove era nato il Sarrismo, la Lazio deve dare un segnale e soprattutto vincere , non importa come, ha ripetuto Lotito ai giocatori durante la festa di Natale il giorno dopo il ko con l’Inter e la contestazione dell’Olimpico. Non si era ancora appisolato il senatore, come gli capita durante le nottate in Commissione Bilanci, forse stava meditando sulla crisi prodotta dal suo stesso operato, partendo in ritardo (e con il braccino corto) sul mercato dentro un’estate turbolenta e inizialmente senza dirigenti. Non è più tempo di analisi e di rimpianti. Bisogna ripartire e la Lazio, se non dovesse riuscirci neppure questa volta, rischia di doversi andare a nascondere. Perché un conto è riflettere sull’ennesima occasione persa per il salto di qualità ed entrare in quota scudetto, come i tifosi chiedono da una ventina d’anni, e un’altra perdere contatto con il quarto-quinto posto perdendo con Lecce, Genoa, Salernitana e facendosi rimontare come a Verona. Punti sanguinosi persi per la strada , ne sarebbero bastati 6 o 7 in più per non sentirsi tagliati fuori e lavorare con serenità. Ora non c’è più spazio e possibilità di sbagliare.

La spinta dei tifosi biancocelesti

Per questo motivo società e allenatore hanno messo sotto pressione la squadra. «A Empoli è come una finale» hanno ripetuto Lotito, Sarri e il ds Fabiani, martellando i giocatori per l’intera settimana. Sono spaventati dalla solita sindrome con le piccole: cali di tensione, difetti di mentalità, altrimenti non si spiegherebbe la differenza di rendimento rispetto ad altre partite. Mica facile vincere a Empoli, soprattutto se non hai un certo tipo di spirito. E’ cresciuto il malumore della piazza. I laziali hanno fischiato tutti, contestando società, tecnico e giocatori, ma non mollano mai. Oggi saliranno in 1500 al Castellani e almeno per 90 minuti sosterranno la squadra biancoceleste. E’ curioso l’incrocio con il destino per Sarri, la cui favola era nata a Empoli, distante appena 70 chilometri da casa sua, con il presidente Corsi. Mau è rimasto legatissimo al club toscano, portato in Serie A e poi salvato, ancora oggi si informa dei risultati, guarda le partite, quell’ambiente gli è entrato nel cuore, perché poteva allenare e fare calcio nel modo giusto, come in fondo potrebbe ad un livello più elevato a Formello.

Lazio, Luis Alberto rischia

Alcune difficoltà sono oggettive: la Lazio segna poco, concretizza meno rispetto alla passata stagione. Mau concederà fiducia a Ciro, in crescita di condizione. Il capitano da 200 gol ha firmato la qualificazione agli ottavi Champions e ora si deve sbloccare in campionato. Sette punti e appena 5 gol in otto trasferte con due sole vittorie (su Napoli e Sassuolo) sono un bottino misero. La Lazio, nelle ultime 6 giornate, ha battuto (soffrendo) solo il Cagliari. La crisi di risultati in Serie A è innegabile. Mau confida di ripartire dai segnali intravisti nei primi sessanta minuti con l’Inter e allora forse preferirà Kamada a Luis Alberto, di pessimo umore e ancora meno scintillante dal punto di vista fisico. Il giapponese, al netto dei “tiri indegni” (cit. Sarri), può e deve incidere con più personalità accanto a Guendouzi e Rovella. Qualche dubbio in difesa: Casale e Gila restano davanti a Patric (non al top), Pellegrini rischia un’altra esclusione nonostante la squalifica di Lazzari. Mau potrebbe affidarsi a Marusic e Hysaj, più solidi in fase difensiva. L’Empoli sinora ha realizzato appena 10 gol: occhio a Cancellieri, l’ex.