Empoli-Lazio: i 21 convocati di Sarri per la sfida del Castellani

ROMA - Sono 21 i convocati di Maurizio Sarri per la sfida che vedrà la sua Lazio impegnata oggi (22 dicembre, ore 18:30) sul campo dell'Empoli, anticipo della 17ª giornata di Serie A. Il tecnico recupera Isaksen in attacco, ma in difesa dovrà fare a meno di Romagnoli (ancora ai box) e dello squalificato Lazzari.