Lazio, Immobile e Luis Alberto si fanno male: condizioni da valutare

EMPOLI - Brutte notizie per la Lazio. Ciro Immobile si è fermato al 20esimo del match contro l’Empoli. Chiesto il cambio ad ampi gesti dopo un’azione orchestrata con Guendouzi. Dentro Castellanos e Ciro, prima di raggiungere la panchina, ha dato di stomaco dietro i cartelloni pubblicitari. Condizioni da valutare per l’attaccante, Sarri spera di non perderlo per troppo tempo. Dovrebbe trattarsi di un problema muscolare scaturito da un allungo. Poco dopo, al 25esimo, out pure Luis Alberto. Anche per il Mago infortunio muscolare e sostituzione. Incredibile situazione per Sarri, costretto a due cambi forzati: Castellanos e Kamada. Verranno svolti gli esami nelle prossime ore.