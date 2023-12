Lazio, Zaccagni: "Noi un gruppo unito. Dedica speciale per mio nonno"

ROMA - Un sorriso speciale e una dedica speciale. Mattia Zaccagni ha segnato il 2-0 contro l'Empoli dopo un momento particolare. Nelle scorse ore ha perso il nonno. Lui, in campo, lo ha salutato con una grande prestazione: "Già con l'Inter si era visto un altro atteggiamento e stasera abbiamo fatto una grande partita. Mi sento meglio dopo i due infortuni, sto cercando di trovare una condizione massima per dare il mio meglio alla Lazio. Immobile e Luis Alberto? Speriamo rientrino presto in vista delle prossime partite. Lo spogliatoio? Gli altri ci vogliono dividere, noi siamo uniti. Per me è stata una giornata particolare per la morte di mio nonno, dedico il gol a lui".