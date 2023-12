Lazio, Immobile non ci sta: "Guai a toccare il gruppo! E sull'infortunio..."

EMPOLI - Ciro Immobile parla a Dazn e lo fa in maniera chiara. Stoppa certe voci che circolavano negli ultimi giorni su un gruppo con gli equilibri ormai rotti. La risposta a Empoli, con il 2-0 firmato Guendouzi e Zaccagni, è importante. E il bomber e capitano della Lazio, nonostante l'infortunio muscolare che lo ha messo fuori dopo 20', commenta il match e non solo: "Aspettiamo di vedere i prossimi giorni come si evolve la situazione e faremo gli esami. Spero che sia una vecchia cicatrice che mi ha dato un po’ fastidio per il freddo, se è quello non è nulla di serio".

Le parole di Immobile dopo Empoli-Lazio

"Abbiamo parlato tanto durante la settimana. Ci siamo riuniti per dare una scossa alla stagione. Serviva un magia da tutti per tirare fuori il meglio e metterlo a disposizione della squadra. Siamo felici per la prestazione e per la vittoria. Vogliamo risalire la classifica. Le voci sullo spogliatoio? Sono cose che ci danno fastidio. Facciamo di tutto per raggiungere i risultati. Non so come possa venire fuori qualcosa che riguardo lo spogliatoio all'interno. Poi fossero vere... sono tutte cose inventate! Per questo sono venuto io a parlare questa sera. Voglio dare un segnale forte su questa storia. Per l’aspetto umano delle persone, nessuno si deve permettere di dire qualcosa".

Immobile e il mercato

"Ci vuole il rispetto, per quello che sono e sono stato per questa maglia e squadra. Io ho passato i miei migliori anni qui e lo sto facendo ancora con tanto entusiasmo. Il nostro è un gruppo davvero forte e unito, poi ci sono delle incomprensioni che fanno parte del campo. Fuori mai di straordinario. Oggi siamo stati tutti vicini a Mattia per la perdita del nonno e la vittoria la dedichiamo a lui".