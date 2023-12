Lazio, le condizioni di Immobile: il comunicato ufficiale

ROMA - Non sono buone le notizie che giungono dall'infermeria per Maurizio Sarri e per i tifosi della Lazio: Ciro Immobile ha infatti riportato "un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra riportato nel corso della partita contro l'Empoli" dopo essersi "sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital", si legge nel comunicato pubblicata dal club biancoceleste sui propri canali ufficiali.