Lazio, Castellanos si scalda. E Immobile lo carica...

ROMA - Ciro in bilico, Taty si scalda. Immobile è quasi out per l'ultima sfida del 2023, dipenderà dai risultati degli esami. Castellanos è pronto per prendere il suo posto, cercando di sbloccarsi e scacciare via gli incubi delle tante occasioni non sfruttate quando è stato chiamato in causa. Come l'ultima contro l' Empoli , quando su assist perfetto di Pedro in contropiede si è trovato con una sorta di rigore in movimento sui piedi. Una situazione che avrebbe certamente potuto gestire meglio e che ha visto Caprile immolarsi, togliendogli la soddisfazione di realizzare il 3-0 per la Lazio . Così l'appuntamento con il gol è rinviato a data da destinarsi, sperando a questo punto che possa essere il 29 dicembre, nella sfida all' Olimpico contro il Frosinone .

Lazio, il punto sull'infermeria

Al momento le sue quotazioni da titolare sono molto alte, ma dipenderà ovviamente dall'esito dei test a cui si sottoporrà Immobile. Il capitano biancoceleste è uscito dal campo con l'Empoli al 21' per un problema muscolare, che si spera possa essere riconducibile a una vecchia cicatrice, riacutizzata dalla temperatura rigida di venerdì. In tal caso, significherebbe una tempistica ridotta per il recupero, diverso il discorso qualora si dovesse trattare di una nuova problematica, che imporrebbe inevitabilmente uno stop più lungo. Per quanto al momento sembri complicato un rientro imminente, Sarri aspetta il parere dei medici, oltre a quello del diretto interessato. E lo stesso discorso vale per le condizioni di Luis Alberto, che invece ha chiesto la sostituzione 4 minuti più tardi rispetto a Ciro: nel suo caso la problematica riguarda la zona pubica, quella con la quale lo spagnolo sta convivendo da circa un mese. Il tecnico si augura che anche questa situazione sia tendinea (e non muscolare) come quelle in passato. Ciro nel post gara di Empoli aveva comunque caricato il compagno: "Taty è intelligente, ci vediamo quotidianamente. Vede quello che faccio, il mio comportamento e come cerco di approcciare a ogni allenamento e partita. Quando ha bisogno di qualche cosa ne parliamo sempre, adesso che starò fuori dovremo usufruirne al 100% e so che starà più tranquillo e farà gol sicuramente".

Lazio, l'astinenza di Castellanos

Per entrambi si vedrà tra oggi e domani, nel frattempo Castellanos si tiene pronto, aspetta l'occasione per tornare a esultare così come gli è riuscito solo una volta con la maglia della Lazio, in quel match a Roma con l'Atalanta del 10 ottobre. Una vita fa, soprattutto per un attaccante. L'astinenza pesa, anche perché fatta eccezione per il derby e le gare con Monza e Atletico Madrid di settembre, è sempre sceso in campo (7 volte da titolare, 14 da subentrato): nelle sue 21 presenze stagionali in tutte le competizioni, ne ha avute di occasioni per segnare, ma non ha avuto fortuna. Un fardello che oggi conta 75 giorni senza gol. Contro il Frosinone saranno 80, cifra tonda. Castellanos spera sia quella giusta per interrompere la striscia negativa.