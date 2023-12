Lazio, Romagnoli sempre out: Sarri in emergenza con il Frosinone

FORMELLO - Immobile e Luis Alberto fuori , già questo farebbe scattare l’allarme in casa Lazio. Ma contro il Frosinone va segnalato (di nuovo) il forfait di Alessio Romagnoli. A cui si aggiunge la squalifica di Lazzari. E così Sarri per il match di venerdì sera contro i ciociari deve di nuovo studiare la formazione al netto di quattro titolari fuori. Il momento della stagione è delicato, in ballo ci sono le ultime possibilità di risalire in campionato. C’è voglia di chiudere bene l’anno, servirà dare il tutto per tutto.

Le condizioni di Romagnoli: quando potrà rientrare

Ieri Romagnoli non si è visto in campo per l’allenamento. Si è rifermato prima della trasferta contro l’Empoli, quando il rientro dopo il problema muscolare sembrava ad un passo. C’è il timore di una ricaduta, si parla di un indurimento al polpaccio. Impossibile recuperarlo per la sfida con il Frosinone, il giocatore avverte dolore. E nelle prossime ore verrà rivalutato con gli esami clinici del caso. Impossibile dunque capire quando potrà rientrare. Sarri spera di ritrovarlo il 7 gennaio per la partita a Udine. Non preoccupa Casale, ieri esentato dall’allenamento per un virus gastrointestinale.