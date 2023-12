Lazio, Felipe Anderson non si ferma mai: c’è un record all’orizzonte

ROMA - Le ha giocate praticamente tutte, Felipe Anderson. Il brasiliano della Lazio è diventato in due anni e mezzo il fedelissimo di Maurizio Sarri. Quasi sempre titolare, a volte subentrato. Continuità incredibile: sono 122 le presenze consecutive in tutte le competizioni. Contro il Frosinone, venerdì pomeriggio, potrebbe raggiungere quota 123. Un numero super che lo porterebbe ad una sola lunghezza dal record storico in casa biancoceleste. Il giocatore con più apparizioni consecutive è Alfredo Monza, terzino degli anni ’30 che ha giocato 124 match di fila in tutte le competizioni (Monza nel solo campionato è invece arrivato a 156 gare consecutive tra il 1935 e il 1940). Felipe vuole il record che a quel punto potrebbe raggiungere il 7 gennaio contro l’Udinese. È a portata di mano. In attesa del rinnovo e di altre presenze con l’aquila sul petto.