Lazio, Guendouzi: "Voglio vincere qui con Sarri. In futuro..."

ROMA - "Le vittorie per la Lazio sono sempre importanti perché siamo un grande club e lavoriamo giornalmente per raggiungere i nostri obiettivi. Per questo abbiamo l'obbligo di vincere più partite possibili durante la stagione, compresa quella contro il Frosinone". Matteo Guendouzi è pronto e carico per la sfida con i ciociari. Altra occasione per risalire la classifica, non si può sbagliare. Il centrocampista della Lazio, nel match program che anticipa la partita, parla pure del suo momento: "Sento di poter realizzare altri gol. Oltre ai due segnati finora, ho avuto anche altre occasioni per colpire. Devo migliorare sotto questo aspetto, ma sono sicuro che continuando a lavorare con un grande allenatore come Sarri avrò la possibilità di crescere ancora".