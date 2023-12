Lazio, Sarri e il mercato: “Serve un giocatore”

ROMA - Il 2023 è finito, ora Maurizio Sarri prepara il nuovo anno tra obiettivi e mercato. La Lazio storicamente non è mai intervenuta in maniera pesante nella sessione invernale. Quest’anno chissà. L’allenatore, nella conferenza stampa dopo la sfida al Frosinone, ha parlato della possibilità di acquistare un centrocampista centrale o una mezz’ala: “Prima pensiamo al controllo di Luis Alberto, poi alle convocazioni del Giappone per Kamada, e poi vediamo. Se i due responsi non saranno positivi, a quel punto servirà un interno. Il vertice basso è un ruolo da specialista e le necessità delle squadre vengono davanti a tutto. Tra lui e Cataldi sicuramente è Rovella che può fare l'interno". Luis infortunato, da capire quanto resterà fuori in vista di gennaio, mese pieno di impegni tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia. E c’è attesa anche per capire se Kamada sarà convocato per la Coppa d’Asia. A Formello si studiano eventuali strategie.