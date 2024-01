Lazio, il gol del 2023 è di… Provedel

Non poteva che essere il suo il gol dell'anno in casa Lazio . Tutti i tifosi biancocelesti hanno ancora nella mente e negli occhi la giocata , da centravanti vero, di Ivan Provedel che ha permesso alla compagine di Sarri di trovare il pareggio all'ultimo secondo contro l' Atletico Madrid nella gara d'esordio in Champions League.

Testa a testa tra Provedel e Zaccagni

I tifosi chiamati a votare il 'Gol of The Year' hanno scelto quello del portiere in lizza in finale con la rete di Mattia Zaccagni nel derby contro la Roma della passata stagione.