Lazio, Romagnoli e Pellegrini tornano in gruppo

ROMA - La Lazio è tornata in campo dopo tre giorni di riposo concessi dal tecnico Maurizio Sarri in vista della prossima sfida in trasferta contro l’Udinese . L’allenatore biancoceleste contro i friulani cerca il terzo successo consecutivo in campionato prima di affrontare i quartini finale di coppa Italia programmati il 10 gennaio.

Romagnoli e Pellegrini

L’ex difensore del Milan è tornato a disposizione dopo il problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare le ultime sei partite di campionato. Il recupero di Alessio Romagnoli sembra ormai prossimo, e l’allenatore confida di averlo a disposizione almeno per la panchina. Sospiro di sollievo anche per Luca Pellegrini che nell’ultima sfida casalinga contro il Frosinone era uscito per un fastidio muscolare. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, anche lui è in corsa per un posto da titolare contro l’Udinese.