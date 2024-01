Lazio, si decide il giocatore dell’anno: ecco i candidati

ROMA - Chi sarà eletto giocatore dell’anno 2023? Via al sondaggio in casa Lazio con tre calciatori in lizza: Luis Alberto, Ivan Provedel e Patric. Il Mago è stato il vero trascinatore di una squadra capace di arrivare seconda in campionato e tornare in Champions. Poi c’è il portierone, bravo tra i pali e anche goleador. La rete segnata all’Atletico Madrid sarà per sempre uno dei momenti più belli della storia biancoceleste. E infine ecco Patric: in silenzio ha conquistato tutti dopo otto anni di carriera a Formello. Ormai leader e anche capitano, è per i tifosi un beniamino. I primi voti: Provedel in testa con più del 60% delle preferenze. Inseguono gli altri due spagnoli. Sarà un duello serrato tra tre calciatori fondamentali per la Lazio.