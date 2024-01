Lazio, Immobile ha fatto gli esami: i possibili tempi di recupero

FORMELLO - Ciro Immobile ha svolto i controlli medici dopo l’infortunio muscolare alla coscia. I tempi di recupero (3-4 settimane), potrebbero essere più corti. Il giocatore spinge, in mattinata ha svolto un allenamento differenziato a Formello. La fase di riabilitazione è iniziata. Si attendono aggiornamenti dal club. Ciro potrebbe tentare un recupero lampo per l’eventuale derby di Coppa Italia contro al Roma del 10 gennaio. Poco dopo ci sarebbe la Supercoppa italiana in Arabia, in mezzo il match contro il Lecce. Immobile vorrebbe anticipare il rientro, tiene tantissimo al derby, vorrebbe rispondere presente. La Lazio predica cautela. Si attendono novità, il recupero procede bene.