Lazio, Immobile e il recupero: ecco quando potrebbe rientrare

FORMELLO - Avanti tutta, marcia inserita per un recupero veloce. Ciro Immobile dopo il problema muscolare e i controlli ha già iniziato la fase di riabilitazione. I primi esami strumentali hanno dato l’ok per lavorare in campo in maniera differenziata. E il bomber della Lazio punta a una data per il rientro: la semifinale di Supercoppa contro l’Inter in programma il prossimo 19 gennaio. Non solo: spera di rientrare tra i convocati per il derby di Coppa Italia e di giocare uno spezzone di partita contro il Lecce all’Olimpico prima della partenza per le Final Four di Riyad che avverrà il 16 gennaio. Non si risparmia mai e tenta un recupero veloce. Nuovi esami sono in programma martedì prossimo: se tutto proseguirà bene daranno l’ok per tornare a disposizione di Maurizio Sarri.