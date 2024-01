Lazio, Provedel è il giocatore dell’anno: plebiscito di voti

ROMA - Provedel batte Luis Alberto e Patric, è lui il giocatore dell’anno in casa Lazio. Altro riconoscimento importante che figura come l’ennesimo attestato di stima da parte dei laziali, che lo hanno votato sui social nelle ultime ore. Per il portiere altro riconoscimento importante: ha vinto anche il gol dell’anno 2023. Tutto merito della rete di testa realizzata contro l’Atletico Madrid all’ultimo secondo della sfida d’esordio in Champions League. Una favola che continua a far parlare. Dal 2022 alla Lazio, Ivan è riuscito a conquistare tutti a suon di grandi parate e parole da leader. La società ha raccolto tutte le parate più belle in un video postato sui social. Lui, il giocatore dell’anno, sarà celebrato ancora una volta.