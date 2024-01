Lazio-Roma di Coppa Italia: via alla vendita dei biglietti

ROMA - Al via dalle ore 11 di oggi, giovedì 4 gennaio, la vendita dei biglietti per il quarto di finale di Coppa Italia Lazio-Roma che si giocherà il prossimo 10 gennaio. Lo comunica la società biancoceleste sul proprio sito web specificando che i tagliandi per la Tribuna Tevere possono essere acquistati esclusivamente solo dai possessori della tessera del tifoso, 'Eagle Card' e dell'abbonamento tradizionale. I prezzi: dai 45 euro per Curva e Distinti fino ai 150 euro per un post in Tribuna Monte Mario Top (750 euro la Tribuna d’Onore centrale con Ospitalità).