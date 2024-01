Lazio, un gennaio bollente: ecco il calendario

ROMA - Un post con tutte le partite di gennaio pubblicato sui social. La Lazio sembra chiedere ai suoi tifosi: “Pronti?”. L’inizio di 2024 è scoppiettante. Si inizia domenica 7 gennaio con la trasferta di Udine (ore 15). Poi ecco il derby di Coppa Italia (quarti) in programma il 10 gennaio alle ore 18. Quattro giorni dopo all’Olimpico si gioca all’ora di pranzo contro il Lecce. Il 19 gennaio si vola a Riyad per la Supercoppa e la semifinale contro l’Inter. Chissà, potrebbe arrivare anche l’eventuale finale. E si chiude gennaio con la sfida al Napoli in programma il 28 alle ore 18. La Lazio è pronta, i suoi tifosi pure: sarà un gennaio caldo tutto da vivere.