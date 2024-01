Lazio, compleanno vista derby: le iniziative in programma

ROMA - Un compleanno tutto da vivere e poi il derby. La Lazio si prepara a festeggiare i 124 anni di storia. Il prossimo 9 gennaio diverse iniziative coinvolgeranno tutta la società . Con un occhio al derby di Coppa Italia che si giocherà il giorno dopo. L’appuntamento sarà come da tradizione a Piazza della Libertà. Verranno conferiti i “Premi Luigi Bigiarelli 2024”, che vedono tra i premiati Giancarlo Guerrini (oro ai Giochi Olimpici di Roma 1960 e bandiera della Lazio Nuoto), Massimo Maestrelli, Alessio Romagnoli, Pierluigi Pagni (storico difensore della Lazio degli anni Sessanta), Guido De Angelis, Emilio Innocenzi, la Curva Nord, LazioWiki e Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento.

Lazio, gli appuntamenti istituzionali

I tifosi faranno festa alla mezzanotte come al solito tra cori, bandiere e fumogeni. Spazio anche a due appuntamenti istituzionali. Il primo si terrà martedì 9 gennaio alle 16.30 alla Regione Lazio, alla presenza del Governatore Rocca e degli Assessori e Consiglieri Regionali. Il secondo invece venerdì 12 alle 17, all’interno della Sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza del Sindaco Gualtieri e degli Assessori e Consiglieri Comunali. Poi testa al derby per un bel regalo di compleanno.