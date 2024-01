Lazio, occhio alla “prima” dell’anno: cosa dicono i numeri

ROMA - Con una vittoria la Lazio rientrerebbe di sicuro in piena lotta per un posto in Europa. A Udine si apre il 2024, Sarri vuole trovare un minimo di continuità con il nuovo anno dopo due vittorie di fila. Ma occhio ai numeri. La prima sfida dell’anno è quasi un tabù: i biancocelesti non vincono al primo match del nuovo anno da gennaio 2020. Vittoria per 2-1 al Rigamonti di Brescia con Inzaghi allenatore. Da lì sono arrivati due pareggi e una sconfitta: Genoa-Lazio 1-1 (3 gennaio 2021, Lazio-Empoli 3-3 (6 gennaio 2022), Lecce-Lazio 2-1 (4 gennaio 2023). A Udine per vincere e tornare in piena corsa per l’Europa: prima missione per la Lazio in questo 2024.