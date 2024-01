Lazio, Rovella è una piovra: c’è un dato da record

ROMA - Rovella al centro della Lazio, ormai le gerarchie di Sarri sembrano chiare. L’ex Juve è arrivato in estate e dopo una manciata di mesi è riuscito a conquistare tutti, allenatore compreso. Contro l’Udinese ha giocato forse la sua miglior partita. Qualità e grinta le sue caratteristiche che lo rendono perfetto per giocare davanti alla difesa. Sono 83 i palloni giocati, nessun altro calciatore biancoceleste ha fatto meglio. E poi: 44 passaggi, 11 palloni giocati in avanti riusciti e soprattutto 9 recuperi. Arpiona il pallone con ferocia, il dato è da record in casa biancoceleste.