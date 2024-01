Mercato Lazio, è l’ora del senatore Lotito

ROMA - Ri solta la questione legata al famoso indice di liquidità, che ha fatto venire il morbillo ai tifosi laziali durante ogni periodo di mercato, il senatore Lotito ha una splendida occasione: completare la squadra in questo mese di gennaio e regalare un centrocampista a Sarri, che avrebbe tutto il diritto di continuare a sentirsi un po’ in credito, considerando il secondo posto nello scorso campionato e il ricco bonifico garantito al club grazie alla fase a gironi di Champions e alla qualificazione agli ottavi. La vittoria a Udine, la terza consecutiva, ha riaperto la corsa al tesoro, all’Europa delle big: la Fiorentina, quarta in classifica, è distante solo tre punti. Scenario perfetto per avvicinarsi al derby di Coppa Italia in programma mercoledì e all’appuntamento del 19 in Supercoppa con l’Inter. Manca, però, una mezzala di scorta che in certi momenti sappia cambiare marcia alla manovra e arrivare al tiro. Una carta in più da aggiungere a Luis Alberto: un trequartista i n grado di trovare il corridoio per inserirsi e rendere meno prevedibile il 4-3-3. Kamada non ingrana: va protetto e aiutato, ma sta faticando a digerire il nuovo ruolo alla Milinkovic, mai ricoperto nel Giappone e neppure nell’Eintracht, come possono spiegare i suoi vecchi allenatori avuti in Bundesliga, da Adi Hütter a Oliver Glasner.



A Udine la Lazio ha confermato i progressi: ha ritrovato un’idea di gioco, l’adrenalina, l’autostima, il pressing, la velocità di lettura della doppia fase, riscoprendo due pedine tenute spesso ai margini in questo girone d’andata. Pellegrini ha firmato il primo gol in maglia biancoceleste, riportando alla memoria una perla di Massimo Oddo, l’ultimo terzino della Lazio che aveva segnato su punizione, oltretutto proprio in Friuli: era il 12 novembre 2006. Vecino, invece, può rivendicare una storia e un carisma da leader, come ripete Bielsa, ct dell’Uruguay. Ha fatto la differenza e chiuso il conto: tre reti in quattordici partite di campionato, partendo solo una volta nel blocco dei titolari, e un gol in Champions.