Compleanno Lazio, i tifosi in festa: “Vinciamo il derby come regalo”

ROMA - Dalla festa a Piazza della Libertà agli auguri sui social. Il 9 gennaio si celebra il compleanno della Lazio, un giorno speciale per i tifosi biancocelesti. Il video emozionale postato dalla società ha scatenato i laziali pronti a vivere ore incredibili aspettando il derby di Coppa Italia. “Amore allo stato puro”, scrive Valerio. E ancora: “La gente laziale mai scorderà, chi ha portato il calcio in città”.

Il regalo che sognano i tifosi

“Tanti auguri Lazio mia e che questo compleanno sia la carica per questo derby”, il commento di Enrico. Una festa con vista sulla stracittadina perché è impossibile non pensare alla sfida con la Roma di Coppa Italia. E infatti molti tifosi si uniscono in un solo coro: “Vinciamo il derby e facciamoci questo regalo di compleanno da scartare domani sera all’Olimpico”. I giocatori di Sarri, che giocheranno in casa all’Olimpico, sono pronti davvero a scartare il pacco vittoria. Se lo augurano tutti.