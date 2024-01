Lazio, allarme Provedel in vista del derby: ha la febbre

FORMELLO - Allarme Provedel in vista della sfida contro la Roma di Coppa Italia. Il portiere ha la febbre e ora è in dubbio per il derby in programma domani pomeriggio. Sembra una scena già vista: anche a marzo scorso, alla vigilia della stracittadina, il portiere si era fermato per influenza. Ma alla fine, proprio in extremis, riuscì ad andare in campo. Ora Sarri è in ansia e aspetta che il giocatore possa guarire e rientrare. Si scaldano Sepe e Mandas, rispettivamente secondo e terzo portiere. Un allenamento pomeridiano e poi mercoledì mattina per la riunione tecnica: poche ore al fischio d’inizio, Provedel ci prova.