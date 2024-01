Sarri e Mourinho, scelte opposte per stanotte: cosa c'è da sapere su Lazio-Roma

ROMA - Massima allerta e piano di sicurezza stilato per il match di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Circa mille agenti aggiunti al “normale” servizio per lo stadio Olimpico. Particolare attenzione su Piazza Mancini e Ponte Milvio con i tifosi biancocelesti e giallorossi divisi. Già dalle 14 (fischio d’inizio alle ore 18), le aree intorno all’impianto saranno chiuse alle auto (divieto di sosta dalle 8 del mattino). I parcheggi: per i tifosi della Roma l’area di piazzale Clodio, per i tifosi della Lazio l’area XVII Olimpiade.