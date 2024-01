Lazio, Felipe Anderson: "Abituati al derby. E c'è una sfida preferita..."

ROMA - "Il derby è sempre una partita sentita fin dai giorni prima, sapevamo che c'era questa possibilità. A ogni calciatore piace giocare questa sfida, piena di nervosismo e tensione. Noi siamo abituati a giocarla. Sarà difficile, delicata". Felipe Anderson pronto alla sfida di Coppa Italia contro la Roma. Il brasiliano è pronto a centrare un record: se va in campo all'Olimpico centrerà la presenza consecutiva numero 125: nessun altro calciatore biancoceleste ci è mai riuscito. E spera di farsi un bel regalo: "Se giocherò sarò molto felice di stabilire questo record. Ho sempre provato a riposarmi e mettermi a disposizione al 100% sia in partita, sia in allenamento, fondamentale per restare concentrato e mantenere il focus sull'obiettivo. Sicuramente sarei molto felice, farò di tutto per essere sempre a disposizione", le sue parole a Lazio Style Channel.