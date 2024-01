Lazio, più sostanza ma senza tradire l’estetica

Ballano e cantano come in una discoteca all’aperto, sotto la curva Nord. È il party perfetto che avevano progettato i tifosi laziali. Comincia all’ora di cena, dopo che il rigore e quel bacio di Zaccagni al popolo biancoceleste sono già diventati il murales di un mercoledì da ricordare, di un altro derby da tramandare e di una semifinale di Coppa Italia conquistata in modo esaltante. Saltano e fanno festa, tutti intorno all’aquila Olympia, splendida mascotte: da Vecino a Guendouzi, da Romagnoli a Felipe Anderson, da Rovella a Cataldi, da Patric a Mandas, il portiere greco che ha scoperto a ventidue anni il fascino del derby, mentre Provedel era a casa con la febbre. Un abbraccio immenso e globale. Sarri si gusta lo spettacolo: ha eliminato Mourinho e ottenuto la quarta vittoria in sei partite contro la Roma. La lazialità gli è entrata dentro, nell’anima, nei pensieri, nella visione del suo presente e del suo futuro. Si è regalato un compleanno delizioso, in questo 10 gennaio: la torta con panna e fragole gli è stata preparata, idealmente, da una squadra che ha saputo rinnovarsi e rigenerarsi, uscendo dagli equivoci, dai malumori e dalla nostalgia per Milinkovic. Tre successi consecutivi in campionato e ieri sera il trionfo contro la Roma. Vicino a Olympia c’è anche il presidente Lotito, con l’impermeabile e il solito cappello da sceriffo: dalle aule del Senato, che ha chiuso in anticipo per l’evento, allo stadio.