La Lazio accende ancora il derby: post social sul rigore contro la Roma

ROMA - Prosegue la coda polemica il giorno dopo il derby di Coppa Italia, vinto 1-0 dalla Lazio grazie al contestato calcio di rigore trasformato da Zaccagni al 6' del secondo tempo. Un episodio che l'allenatore della Roma, José Mourinho, aveva commentato così: "Oggi perdiamo per un rigore del calcio moderno, un rigore da Var che l'arbitro non dà stando a tre metri di distanza. E senza il Var non l'avrebbe dato". Un'analisi che non è piaciuta al club biancoceleste, che ha ironizzato sul decisivo episodio.