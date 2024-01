ROMA - "La squalifica di Curva Nord e Distinti dopo il derby con la Roma? Faremo ricorso. Io gli ululati a Lukaku non li ho uditi e non lo dico perché sono di parte. Tutto si può dire tranne che la Lazio sia razzista e antisemita. Nel nostro consiglio di amministrazione c'è il presidente della Fondazione Shoah". Così il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, in merito alla squalifica inflitta dal Giudice Sportivo alla Lazio, a margine della celebrazione dei 124 anni del club in Campidoglio.