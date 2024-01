RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Scatta l'allarme in casa Lazio in vista della sfida contro l'Inter, in programma venerdì 19 gennaio alle 20.00, e valida per la finale di Supercoppa. La squadra questa mattina ha svolto l'allenamento di rifinitura e porprio durante la sessione Nicolò Rovella è stato costretto a abbandonare il campo.